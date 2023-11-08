تصريحات نتنياهو الغامضة بشأن غزة تهدد بفصل جديد من العنف

وأضافت الصحيفة أن " مسلحي الفصائل المسلحة بمن في ذلك مسلحو حركة حماس كان ينفذون هجمات خطيرة على المستوطنات بما في ذلك عمليات إطلاق النار والتفجيرات ضد القوات الإسرائيلية."

واعتبرت الصحيفة أن اقتراح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعتبر "أمرًا لم يفكر به الكثير من الإسرائيليين" حول تولي إسرائيل "المسؤولية الأمنية الشاملة " في قطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة وبات "نصفه مدمرًا" .

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إنّ "إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة"، مضيفًا "لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتولى المسوولية الأمنية هناك".

ورأت الصحيفة أن ما يدور بالفعل في ذهن نتنياهو لا "يزال غير واضح" مشيرة إلى أن تعليقاته تبدو وكأنها تتعارض مع تقييمات الولايات المتحدة ودول أخرى بأن إسرائيل التي سيطرت عسكريًّا على غزة من عام 1967 إلى عام 2005 لا تخطط لإعادة احتلال غزة بأي شكل من الأشكال، وهو الأمر الذي ستعارضه واشنطن على أيّ حال".

حماية المدنيين

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي إن “إسرائيل لا يمكنها استعادة السيطرة والمسؤولية على غزة”، مضيفًا أنه حسب فهمه فإن “إسرائيل أوضحت أنها ليس لديها نية أو رغبة في القيام بذلك”.

وأردفت الصحيفة " ورغم ذلك فإن تصريحات نتنياهو تأتي في أعقاب تصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الذين أشاروا إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى الحفاظ على وجود عسكري داخل غزة كحاجز لحماية المدنيين." وقالت الصحيفة إن نتنياهو كان غامضًا بشأن ما يمكن أن تعنيه تصريحاته على وجه التحديد .

وأفادت الصحيفة بأن "هناك مقترحًا بأن يشرف الجيش الإسرائيلي ووكالة الأمن الداخلي شين بيت على الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد حرب غزة على أمل أن يساعد ذلك في تمويل عمليات الاستجابة الإنسانية".

وأضافت أن ذلك "سيظل قائمًا حتى يتم الشعور بأن المجتمعات الإسرائيلية المجاورة لغزة آمنة".

الكثير من الاحتمالات

ورأت الصحيفة أن إحدى المشاكل الكبيرة التي ستواجه هذه المقترحات المتعلقة بمستقبل غزة، هي مدى نجاح إسرائيل في فصل أي ترتيب أمني على الأرض عن الالتزامات القانونية الأوسع التي قد تترتب على أي ترتيبات جديدة في القطاع .

وأضافت "عندما سحبت إسرائيل قواتها من غزة في عام 2005، قالت إنها أنهت حكمها العسكري واحتلالها للقطاع، في حين قال آخرون بما في ذلك تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادر عام 2022 إن غزة لا تزال محتلة بوسائل أخرى بما في ذلك السيطرة الإسرائيلية على المجال الجوي والمعابر البرية والمهام الحكومية، مثل: إدارة السجل السكاني الفلسطيني".

ورأت الصحيفة أن الوجود طويل الأمد للقوات الإسرائيلية في غزة من شأنه أن يجعل احتلال القطاع أكثر وضوحًا بكثير، ويضع مسؤوليات واضحة على عاتق إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، تحددها سيطرتها الفعالة على الأراضي التي تتواجد فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه “من واجب دولة الاحتلال ضمان توفير الإمدادات الكافية من الغذاء والإمدادات الطبية، وكذلك الملابس والفراش ووسائل المأوى وغيرها من الإمدادات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة داخل الأراضي المحتلة".