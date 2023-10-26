"القادم أسوأ".. شح المياه يهدد الأمن الغذائي في تونس

تثير حالة الشح المائي التي تشهدها تونس تكهنات حول مدى قدرة البلاد على تحقيق اكتفائها الغذائي الذاتي، وهو هدف رسمته السلطات مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، في شباط/ فبراير 2022.

وأعلنت السلطات التونسية أن نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز الـ 25 في المئة؛ ما دفع وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، للقول إن "القادم أسوأ"، في إشارة إلى أزمة المياه في وقت تتخذ فيه الحكومة إجراءات من بينها القطع الدوري للمياه.

الخبير التونسي في الموارد المائية حسين الرحيلي قال إن "هدف تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي تبخر ولا يمكن حتى الحديث عنه بعد سياسات خاطئة طيلة 50 عامًا في مجال التصرف في الموارد المائية".