بعد جفاف.. أمطار غزيرة تنعش آمال الموسم الزراعي في تونس

وعلّق كاتب الدولة الأسبق للموارد المائية، عبد الله الرابحي، بأن "نزول الأمطار في هذه الفترة مهم جدا، وهي أمطار جاءت في وقتها لا سيما على مستوى غابات الزياتين في منطقة المناطق الشرقية للبلاد".

وأكد الرابحي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "هذه التساقطات لها منفعة خاصة على الزيتون والأشجار المثمرة، لكن بالنسبة إلى السدود في البلاد لن تكون لها تأثير كبير عليها" موضحا أن "الزراعات الكبرى في المقابل أيضا لم تحدث لها منفعة كبيرة بعد هذه الأمطار حيث تساقطت الأمطار في مناطق متفرقة".

وتعدّ تونس 10 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية، من بينها 5 ملايين هكتار فقط يتم استغلالها للزراعات الكبرى (القمح والشعير)، في حين تم تخصيص البقية كغابات ومراعٍ.

ورغم أن لها مساحات شاسعة صالحة للزراعة، إلا أن تونس تلجأ إلى توريد كميات كبيرة من القمح والشعير وهو ما جعلها تعلن سعيها إلى تحقيق اكتفاء غذائي ذاتي بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي.

ويؤكد مزارعون أنّ نزول الأمطار في هذه الفترة من الموسم الزراعي مهمّ لإنقاذ الموسم والدفع نحو صمود الزراعات، لا سيما الدفع نحو تراجع أسعار بعض المنتجات الفلاحية مثل العلف الذي ارتفعت أسعاره بشكل مثير في الأشهر الأخيرة".