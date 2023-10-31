تحول حذر في موقف الرئيس بايدن من الحرب الإسرائيلية على غزة

شهدت سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تغيرًا ملحوظًا، في موقفها تجاه إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، قدم الرئيس بايدن في بداية الصراع دعمًا غير مشروط لإسرائيل، معبرا عن تعاطفه معها ومشددًا على أن رد الولايات المتحدة سيكون سريعًا وحاسمًا إذا واجهت موقفًا مماثلاً.

ومع ذلك، خلال الأسابيع الثلاثة التالية، تبدل موقف الرئيس ليصبح أكثر انتقادًا لإجراءات إسرائيل العسكرية وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الإدارة الأمريكية تأمل في أن لا تعرقل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الطريق أمام مناقشات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وكذلك العودة إلى المفاوضات من أجل حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي مبادرات تقاومها الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو.

ووفقا للتقرير، تغير الموقف الأمريكي أيضًا بسبب الإدانة الدولية لتصرفات إسرائيل والاحتجاجات داخل الولايات المتحدة، خاصة بعد ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 8 آلاف شخص، ما أثار غضبًا عالميًا.