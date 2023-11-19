بن فرحان: وزراء دول عربية وإسلامية يزورون الصين لإنهاء الحرب في غزة
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن وزراء من دول عربية وإسلامية سيزورون الصين غدًا الاثنين في أول محطة ضمن جولة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.
أكد الوزير السعودي، أن الأولوية الآن هي إنهاء القتال في قطاع غزة، مشددًا على أن معاناة السكان يجب أن تتوقف.
وقال الأمير بن فرحان عقب لقائه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في مملكة البحرين: "أجرينا مناقشة مكثفة ركّزت بوضوح على الوضع في غزة، وكررتُ دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار، والضرورة المطلقة لتوفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور".
وأضاف وزير الخارجية السعودي "أطلقنا معًا مبادرة السلام منذ عدة أشهر، وما حدث منذ ذلك الحين يُظهر بوضوح أن السلام كان ضروريًّا، والتقدم نحو حل الدولتين كان أمرًا مهمًّا لأمن المنطقة والجميع".
وتابع الوزير بن فرحان "نأمل أن نتمكّن في مرحلة ما من إعادة إطلاق الجهود نحو السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية، وما زلنا نشعر أننا بحاجة ملحّة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وكانت القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض قررت بدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط لإطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.