بن فرحان: وزراء دول عربية وإسلامية يزورون الصين لإنهاء الحرب في غزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن وزراء من دول عربية وإسلامية سيزورون الصين غدًا الاثنين في أول محطة ضمن جولة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

أكد الوزير السعودي، أن الأولوية الآن هي إنهاء القتال في قطاع غزة، مشددًا على أن معاناة السكان يجب أن تتوقف.

وقال الأمير بن فرحان عقب لقائه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في مملكة البحرين: "أجرينا مناقشة مكثفة ركّزت بوضوح على الوضع في غزة، وكررتُ دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار، والضرورة المطلقة لتوفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور".