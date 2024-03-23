هيئة بريطانية: حادث بحري قبالة السواحل اليمنية

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت ميليشيا الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.