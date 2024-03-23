هيئة بريطانية: حادث بحري قبالة السواحل اليمنية
أفادت مذكرة لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بوقوع حادث على بعد 23 ميلا بحريًّا غربي مدينة المخا اليمنية، بحسب "رويترز".
ولم تعطِ الهيئة مزيدا من التفاصيل حول الحادث.
وبعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، بدأت ميليشيا الحوثي باستهداف سفن تقول إنها تعود إسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين، ما تسبب بأزمة في قطاع الشحن البحري، ودفع الشركات إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح بعيدا عن البحر الأحمر.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت ميليشيا الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.