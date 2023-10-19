شولتس ينتقد تحذيرات بوتين "المضحكة" بشأن الحرب في غزة
انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تحذيراته من وقوع قتلى مدنيين في الصراع بين إسرائيل وحماس.
وقال شولتس في كلمة إلى البرلمان الألماني "أشعر بالغضب الشديد عندما أسمع الرئيس الروسي يحذّر في كل مكان من احتمال وقوع قتلى، قتلى مدنيين في المواجهات العسكرية. في الواقع لا يوجد شيء مضحك أكثر من هذا".
وكان شولتس أدى زيارة إلى إسرائيل بحث خلالها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر.
وقال شولتس، بينما كان واقفًا إلى جانب نتنياهو في إسرائيل: "ألمانيا وإسرائيل بلدان ديمقراطيان يتصرفان بالعدالة والقانون حتى في المواقف بالغة الصعوبة.. تحدثت مع رئيس الوزراء عن سبل السماح للناس في غزة بتلقي المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن". وأكد: "نريد حماية المدنيين ومنع سقوط قتلى في صفوفهم".