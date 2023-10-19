شولتس ينتقد تحذيرات بوتين "المضحكة" بشأن الحرب في غزة

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تحذيراته من وقوع قتلى مدنيين في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال شولتس في كلمة إلى البرلمان الألماني "أشعر بالغضب الشديد عندما أسمع الرئيس الروسي يحذّر في كل مكان من احتمال وقوع قتلى، قتلى مدنيين في المواجهات العسكرية. في الواقع لا يوجد شيء مضحك أكثر من هذا".