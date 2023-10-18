بوتين: قصف مستشفى المعمداني إشارة على إمكانية إنهاء الصراع أو بدء المفاوضات
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة بمثابة إشارة لإنهاء الصراع أو على الأقل بدء المفاوضات.
وقال ردًّا على أسئلة الصحفيين: "آمل حقًّا أن تكون هذه إشارة إلى أننا بحاجة إلى إنهاء هذا الصراع في أسرع وقت ممكن، وعلى أي حال، تقليص الأمر إلى إمكانية بدء نوع من الاتصالات والمفاوضات".
وأشار بوتين خلال مؤتمر صحفي خصص للحديث عن زيارته لبكين إلى أنه ناقش مع نظيره الصيني" الوضع في الشرق الأوسط بشيء من التفصيل".
وأضاف: "بالنسبة للمستشفى حيث المأساة التي حدثت هناك فهذه أحداث فظيعة. مئات القتلى ومئات الجرحى هذه بالطبع كارثة خاصة في مكان ذي طبيعة إنسانية".
وقف إطلاق النار
من جانبه قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، إن موسكو تأمل أن يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف إطلاق النار خلال زيارته لإسرائيل.
وقال فيكتوروف لقناة "روسيا 24" تعليقًا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل: "الشيء الرئيس هو أنه لا ينبغي أن تهدف المباحثات إلى ضمان المصالح الأنانية للأمريكيين، التي كانوا يسعون إليها في السنوات الأخيرة، ولكن إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار. هذا ما نتوقعه من بايدن".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة يتصرف "بشكل غريب"، ويعرقل مبادرات موسكو لـ "وقف إنساني فوري لإطلاق النار".
وحول قصف مستشفى المعمداني في غزة كشف السفير الروسي أنها ليست المرة الأولى التي يتعرَّض فيها هذا المستشفى للقصف قائلًا:"أود أن أشير في هذا الصدد إلى أنه وفقًا لمعلوماتنا، هذه ليست الضربة الأولى في هذا المستشفى بالذات".
وأضاف قائلًا "قبل بضعة أيام، كانت هناك ضربة أيضًا في هذا المستشفى، ولكن لم يكن هناك دمار وحشي مثل هذا".