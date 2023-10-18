بوتين: قصف مستشفى المعمداني إشارة على إمكانية إنهاء الصراع أو بدء المفاوضات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة بمثابة إشارة لإنهاء الصراع أو على الأقل بدء المفاوضات.

وقال ردًّا على أسئلة الصحفيين: "آمل حقًّا أن تكون هذه إشارة إلى أننا بحاجة إلى إنهاء هذا الصراع في أسرع وقت ممكن، وعلى أي حال، تقليص الأمر إلى إمكانية بدء نوع من الاتصالات والمفاوضات".

وأشار بوتين خلال مؤتمر صحفي خصص للحديث عن زيارته لبكين إلى أنه ناقش مع نظيره الصيني" الوضع في الشرق الأوسط بشيء من التفصيل".

وأضاف: "بالنسبة للمستشفى حيث المأساة التي حدثت هناك فهذه أحداث فظيعة. مئات القتلى ومئات الجرحى هذه بالطبع كارثة خاصة في مكان ذي طبيعة إنسانية".