ميليشيا حزب الله تستهدف إسرائيل بمسيرات وصواريخ موجهة
أعلنت ميليشيا حزب الله اللبنانية الموالية لإيران السبت أنها استهدفت ثلاثة مواقع في شمال إسرائيل ردا على قصف طال "منازل مدنية" في جنوب لبنان، وأسفر عن ثلاثة قتلى، بينهم اثنان من الحزب، بحسب ما نقلت فرانس برس.
وقالت الميليشيا في بيان "ردا على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة، خصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية السبت هجوما مُركّبًا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء غولاني".
ويستمر تبادل القصف على الحدود اللبنانية بين الميليشيا والجيش الإسرائيلي منذ أن شنت حماس هجومها على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي بيانين منفصلين في وقت سابق السبت، أعلنت ميليشيا حزب الله مقتل اثنين من مقاتليها يتحدّران من بلدتي كفركلا والخيام في جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة صربين وأسفرت عن تسعة جرحى لبنانيين، بينهم إصابة حرجة، وعن إصابتين بين النازحين السوريين.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "تمكنت منظومة الدفاع الجوي +القبة الحديد+ من اعتراض هدف جوي مشبوه كان يعبر لبنان باتجاه منطقة المنارة في شمال إسرائيل".
وأضاف الجيش "كما رُصد إطلاق عدد من الصواريخ المضادّة للدبابات من لبنان في اتجاه منطقة المنارة"، مشيرا إلى أنه قصف المكان الذي انطلقت منه النيران.
وذكر أيضا أنه استهدف "بنية تحتية عسكرية لحزب الله في منطقة صربين".
وكثفت ميليشيا حزب الله استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية منذ أن تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران إثر ضربة طالت القنصلية الإيرانيّة في دمشق في الأول من نيسان/أبريل ونسبتها طهران إلى الدولة العبرية.
وفي محاولة لنزع فتيل التصعيد المستمر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، يجري وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه جولة في الشرق الأوسط، على أن يعقد الأحد في بيروت اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.