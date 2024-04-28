ميليشيا حزب الله تستهدف إسرائيل بمسيرات وصواريخ موجهة

وقالت الميليشيا في بيان "ردا على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة، خصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية السبت هجوما مُركّبًا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء غولاني".

ويستمر تبادل القصف على الحدود اللبنانية بين الميليشيا والجيش الإسرائيلي منذ أن شنت حماس هجومها على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي بيانين منفصلين في وقت سابق السبت، أعلنت ميليشيا حزب الله مقتل اثنين من مقاتليها يتحدّران من بلدتي كفركلا والخيام في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة صربين وأسفرت عن تسعة جرحى لبنانيين، بينهم إصابة حرجة، وعن إصابتين بين النازحين السوريين.