بارجة أمريكية تعترض صاروخًا حوثيًا قبل ثوان من استهدافها

اعترضت بارجة أمريكية صاروخا لميليشيات الحوثيين قبل ثوان من استهدافها في البحر الأحمر هذا الأسبوع باستخدام نظام أسلحة متقدم، وكشف كابتن سابق في البحرية الأمريكية، أن الصاروخ كان على بعد 4 ثوان من الهدف عندما تم تدميره.

ويمثل تدمير السفينة الحربية لهذا الصاروخ أول استخدام في هذا الصراع لنظام أسلحة متقدم يطلق عليه اسم "خط الدفاع الأخير" للبحرية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن استخدام نظام الأسلحة الذي يعرف باسم Phalanx Close-In (CWIS) من قبل المدمرة البحرية الأمريكية "يو أس أس غرافلي"، ليلة الثلاثاء، ضد ما قال مسؤولون أمريكيون إنه صاروخ كروز اقترب من السفينة على بعد ميل واحد - وبالتالي على بعد ثوانٍ من الاصطدام.

ويتميز نظام Phalanx الآلي بمدافع Gatling التي يمكنها إطلاق ما يصل إلى 4500 طلقة عيار 20 ملم في الدقيقة، والاشتباك مع المقذوفات أو الأهداف الأخرى من مسافة قريبة للغاية.

ويقول محللون إن السفن الحربية الأمريكية تصدت للعشرات من الهجمات الصاروخية لميليشيات الحوثيين السابقة باستخدام دفاعات بعيدة المدى، على الأرجح صواريخ Standard SM-2 وStandard SM-6 وEvolved Sea Sparrow إذ تشتبك هذه الصواريخ الدفاعية مع أهدافها على مسافة 8 أميال (حوالي 12 كيلومترًا) أو أكثر، لكن ذلك لم يحدث، ليلة الثلاثاء، لأسباب لم يتم الكشف عنها.