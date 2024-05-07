لابيد يتهم نتنياهو بإفشال صفقة تبادل الأسرى

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإفشال صفقة الهدنة وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال لابيد، إن المسؤولين في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي (الكابينيت) "خرجوا بثلاثة تصريحات متناقضة"، عقب رد حماس بالموافقة على مقترح الهدنة أمس الاثنين.

وأضاف لابيد: "لو كنت أنا رئيس الوزراء لكنت أجلت العملية العسكرية (في رفح) 48 ساعة على الأقل".

وتساءل: "إذا كان نتنياهو قد انتظر أشهرا فلماذا الآن؟ هذا إلا إذا كان لإفشال الصفقة؟".

وشدد لابيد على أنه "يجب على هذه الحكومة أن تفهم أن المختطفين هم مسؤوليتها". وقال إنه لا يؤمن "أن هذه الحكومة قلبت كل حجر ممكن من أجل إعادة المختطفين".

وكانت حركة حماس أعلنت، مساء أمس الاثنين، أنها أبلغت الوسطاء بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن رئاسة الوزراء الإسرائيلية قالت، إن مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح "للضغط على حماس".