من ليبيا إلى النيجر ثم تشاد.. حراك روسي تحت رقابة أمريكية أوروبية

يراقب الأوروبيون والأمريكيون الحراك الروسي العسكري المصحوب بنشاط دبلوماسي في كل من ليبيا والنيجر وتشاد، في وقت كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد دشن هذا الحراك، مؤججًا سباقًا لحرب نفوذ على القارة الأفريقية التي زعزعت مواقع الغرب التقليدية بها.

وتُظهر الزيارات المتتالية للوفود الروسية إلى النيجر، وآخرها في مطلع الأسبوع الجاري، تقاربًا أمنيًا ودبلوماسيًا كبيرًا بين البلدين، حيث وجدت نيامي حليفًا رئيسًا لها في موسكو.

وزار نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، الذي يحمل ملف تمديد انتشار "الفيلق الأفريقي" في القارة السمراء، شرق ليبيا ثم النيجر على التوالي.