إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها سمحت بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، في اليوم الثاني والأربعين للحرب في غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي في بيان إن مجلس الحرب "وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت (الأمن الداخلي) بالامتثال لطلب الولايات المتحدة، والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميًا".

وأضاف البيان أن ذلك يأتي "لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

وبحسب البيان، فإن هذا يتيح لإسرائيل "مساحة المناورة الدولية المستمرة اللازمة للقضاء على حماس".