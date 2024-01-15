محكمة حوثية تقضي بسجن الشاعر اليمني الجرموزي

وقضت المحكمة بمعاقبة المدان بالحبس لمدة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه، مع إلزامه بتوقيع تعهد كتابي مصحوب بكفالة شخص بالالتزام بحسن السيرة والسلوك، وإغلاق قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للموقع.

كما أدانت المحكمة بندر حميد علي العقبي، وحامد حميد علي العقبي، وخالد محمد علي الحيمي، بجريمة إهانة موظف عام بسبب وظيفته ومعاقبتهم عن ذلك بالحبس مدة ستة أشهر مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في الحبس على ذمة القضية.

وأدانت المحكمة "إسماعيل محمد محمد قشاشة بجرم إهانة موظف عام بسبب أداء وظيفته ومعاقبته عن ذلك بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ".

يشار إلى أن الجرموزي يعتبر من أحد الشعراء المحسوبين على ميليشيا الحوثي غير أنه انتقد مواقفها خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي عرضه للمحاكمة بسبب آرائه لا سيما التي ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل.