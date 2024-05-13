بعد إغلاق معبَريْ رفح وكرم أبو سالم.. مساعدات غزة "في خطر"

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، مصطفى إبراهيم، أن "إسرائيل ستعمل على إيجاد بدائل لمعبرَي رفح وكرم أبو سالم"، لافتًا إلى أن ذلك سيكون في إطار إدخال المساعدات الإنسانية دون السماح لأي شخص بالسفر خارج القطاع.

وأوضح إبراهيم، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "حكومة نتنياهو أمام 3 خيارات رئيسة، الأول يتمثل في التوافق مع مصر لإدخال المساعدات من معبرَي رفح وكرم أبو سالم إلى مختلف مناطق القطاع"، مبينًا أن هذا الخيار لن يلقى قبولًا مصريًّا.

وأشار إلى أن "الخيار الثاني يتمثل في التعاون مع منظمات إغاثية لاستلام شاحنات المساعدات وتوزيعها على النازحين داخل القطاع"، لافتًا إلى أن مثل هذا الخيار قابل للتحقيق إلا أنه قد يجبر إسرائيل على التعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وأضاف: "حكومة نتنياهو تعمل على تصفية المنظمة الأممية، وأي تعامل معها سيقضي على فرص إسرائيل في تحقيق هذا الهدف"، مؤكدًا أن هذا الخيار يجب أن يكون بتنسيق عالي المستوى مع الجهات الدولية.

أما الخيار الثالث، وفق المحلل السياسي، فيتمثل في "فتح معابر جديدة لإسرائيل من الحدود الشرقية والشمالية مع غزة، والاعتماد بشكل أساس على إدخال المساعدات للقطاع من خلال وصولها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي".