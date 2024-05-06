احتفالات في رفح بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة (فيديو)

خرج المئات من الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، إلى شوارع مدينة رفح في احتفالات عفوية؛ ابتهاجاً بأنباء إعلان حماس موافقتها على مقترح الهدنة، المصري – القطري للتهدئة، رغم عدم تأكيد إسرائيل موافقتها عليه.

وتجمع شبان فلسطينيون في منطقة دوار العودة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي يقطنها نحو 1.3 مليون فلسطيني، نزحوا إليها من مختلف مناطق القطاع، محتفلين بأنباء التوصل لاتفاق تهدئة.