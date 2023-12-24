خبراء يتحدثون عن دلالات زيارة وفد "الجهاد الإسلامي" إلى القاهرة

أثار وصول وفد من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، للعاصمة المصرية القاهرة لبحث التطورات في قطاع غزة، التساؤلات حول إمكانية إجراء الحركة مناقشات منفصلة عن حركة حماس بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ووصل وفد الحركة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين، ستتركز على سبل بحث إنهاء الحرب الإسرائيلية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع لم تكشف عن اسمه.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يحتجز الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي عددًا من الإسرائيليين في غزة، ويرفض حتى اللحظة أي اتفاقيات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل وقف العملية العسكرية على القطاع.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، أسعد غانم، أن "المفاوضات التي يجريها المسؤولون المصريون تأتي في إطار سعي القاهرة إلى التوصل لموقف فلسطيني موحد من مطالب وقف الحرب، بما يسهل الوصول لتهدئة شاملة مع إسرائيل".

وقال غانم لـ"إرم نيوز"، إن "ما يجري في الوقت الحالي يمكن اعتباره مفاوضات استكشافية من مصر لمواقف الجهاد من الهدنة الشاملة مع إسرائيل، ومناقشة المطالب التي تريدها الحركة من أجل ذلك، فالمشاورات تهدف لبلورة موقف مصري واضح يحظى بدعم عربي وإقليمي ودولي لوقف الحرب في غزة، وأن ما يؤكد ذلك هو المباحثات التي يجريها المصريون مع كافة الأطراف".

وأردف أن "مصر تدرك جيدًا وجود تباين بالمواقف بين حركتي حماس والجهاد، وهو الأمر الذي دفعها لإجراء مشاورات منفصلة لقيادة الحركتين، لكن هذا الأمر يمكن أن يؤثر على جهود وقف الحرب"، لافتًا إلى أن "الجهاد الإسلامي يريد صفقة شاملة تضمن الإفراج عن أكبر عدد من أسراه داخل السجون الإسرائيلية، ويرفض أي تعهدات غير مضمونة التنفيذ من قبل إسرائيل، كما أنه يضع مطالبًا أكثر صعوبة من المطالب التي تقدمها حماس".

وأفاد غانم بأن "الجهاد تتقدم على حماس كونها الجهة غير المسؤولة عن حكم غزة، وبالتالي تتشدد في مواقفها، وترفع من سقف مطالبها من أجل الصفقة الشاملة مع إسرائيل".

موقف متشدد

ويتفق المحلل السياسي، أحمد عوض، مع غانم، قائلاً إن "حركة الجهاد متشددة في جميع المطالب التي قدمتها للوسطاء بشأن إنهاء الحرب على غزة، وتقدم شروطًا متشددة للقبول بالصفقة الشاملة التي تسعى أطراف دولية وإقليمية إلى إبرامها".

وقال عوض لـ"إرم نيوز"، "يبدو أن لحركة الجهاد نوعية أخرى من الأسرى والمحتجزين مختلفة عما لدى حماس، علاوة على أن قلة العدد لدى الحركة يجعلها أكثر تشددًا وتمسكًا بمطالبها لإنهاء الحرب، ويبدو أن لديها نوعية واحدة من الأسرى تفرض عليها وضع شروط أعلى سقفًا من الشروط التي تضعها حماس، علاوة على الاختلاف الكبير بين رؤيتي الحركتين من أجل إنهاء الحرب، والقبول بالتهدئة الشاملة".

وأكد أن "حماس لديها القدرة على المناورة بشكل أكبر من الجهاد، لكن المفاوضات المنفصلة مع الحركتين ستعود بالضرر عليهما"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد تنسيق كامل بين حماس والجهاد بقضية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ويبدو أن هناك عدم توافق بالمواقف بين الطرفين، الأمر الذي سيتسبب بخسارة كبيرة للجهاد الإسلامي وحماس، خاصة في ظل عدم وجود مصالح مشتركة لكلاهما في إنهاء الحرب على قطاع غزة".