تقرير: حرب غزة حوَّلت مليون إسرائيلي إلى مدمني كحول ومهدئات

أصبح قرابة مليون إسرائيلي في عِداد مدمني المشروبات الكحولية أو الأدوية المسكنة وأقراص النوم، منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة، وفق تقرير إحصائي نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أجزاء منه، اليوم الأحد.

التقرير يستند إلى استطلاع رأي أجراه مؤخرا المركز الإسرائيلي لعلاج الإدمان (آي سي إي)، يؤكد أن وجود زيادة حادة في أعداد من يتعاطون مواد تسبب الإدمان.

وخلص الاستطلاع، الذي شمل عينة تضم إسرائيليين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 70 عامًا، إلى أن قرابة مليون شخص أدمنوا تلك المواد منذ الهجوم، أضف إليها مواد أخرى تشمل المخدرات، أو الأدوية التي وصفها طبيب، لكن سيعني تركها تلقائيًّا حدوث أعراض انسحابية حادة، ما يعني تحولهم إلى مدمنين.

وأظهرت النتائج أن قرابة 162 ألف إسرائيلي بدؤوا للمرة الأولى في حياتهم تعاطي هذه المواد في ظل الحرب الدائرة حاليًّا، أو أنهم أدمنوها في الماضي قبل تعافيهم، ولكنهم عادوا مرة أخرى لتناولها.