الحرب في غزة تُدمر مهنة الصيد "المتهالكة"

وأضاف: "خسائرنا فادحة وفي كل حرب على غزة نضطر للتوقف عن العمل، ولا نجد من يعوضنا في النهاية"، لافتًا إلى أن جميع من يعرفهم من الصيادين باتوا مشردين هم وعائلاتهم ونزحوا إلى مناطق أخرى.

وتابع بكر: "قطاع الصيد هو أكثر القطاعات التي لا توليها أي جهات حكومية أو إغاثية اهتمامًا، ونلاحَق من قبل الجيش الإسرائيلي على مدار العام"، مبينًا أن وضع قطاع الصيد متهالك جدًّا قبل الحرب وانهار بسببها.

تدمير الميناء

ويؤكد نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، أن "الدمار الكبير الذي تعرَّض له قطاع الصيد بغزة يقدر بملايين الدولارات"، مشيرًا إلى أن الاجتياح الإسرائيلي لميناء غزة تسبب بدمار كبير للميناء ولسفن الصيد فيه.

وأوضح عياش، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الميناء تدمر بالكامل بسبب الحرب الإسرائيلية، وأن الجيش الإسرائيلي قصف ودمر جميع السفن البحرية المتواجدة فيه"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للصيادين العودة للعمل بعد انتهاء الحرب بسبب ذلك.

وأضاف: "الميناء طُور بجهد استثنائي خلال سنوات الحصار الإسرائيلي، وكنا نعاني حتى نحصل على معدات الصيد وأدوات الصيانة الخاصة بالسفن، والتي كانت إسرائيل تمنع إدخالها إلى غزة، والآن نحن بحاجة لسفن جديدة".

وأشار إلى أن "تلك السفن لا يمكن تصنيعها بغزة بسبب عدم وجود ورش صناعية مخصصة لذلك، وعدم توفر المعدات أيضًا"، مؤكدًا أن 4 آلاف صياد باتوا دون عمل، وضِعف هذا العدد من بائعي السمك أيضًا فقدوا أشغالهم.