حماس تحتفي بقطع بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل وتشكر تشيلي وكولومبيا

احتفت حركة حماس الفلسطينية، التي تحكم قطاع غزة، بقرار حكومة بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وفق تقرير لموقع "إنفوباي" الإخباري.

ونقل الموقع عن الحركة قولها في تصريح صحفي: "إننا نشيد بشدة بالموقف الشجاع الذي اتخذته الحكومة البوليفية لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، والذي جاء ردًا على العدوان الفاشي الإسرائيلي، والمجازر الفظيعة التي ترتكب كل دقيقة ضد شعبنا في قطاع غزة المحاصر".

وبحسب التقرير، "جددت حماس دعوتها للدول العربية والإسلامية التي قامت بتطبيع علاقاتها مع ما يسمّى إسرائيل، للسير على خطى بوليفيا وقطع كافة العلاقات مع هذا الكيان الخبيث"، على حد تعبيرها.

وأضاف التقرير أن "حماس" احتفلت أيضًا بالخطوات التي اتخذتها تشيلي وكولومبيا، اللتان استدعتا سفيريهما في إسرائيل، خورخي كارفاخال، ومارغريتا مانخاريز، لإجراء مشاورات لمعالجة وضع العلاقات الدبلوماسية في إسرائيل، والحرب مع حماس في غزة.