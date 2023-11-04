حماس تحتفي بقطع بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل وتشكر تشيلي وكولومبيا
احتفت حركة حماس الفلسطينية، التي تحكم قطاع غزة، بقرار حكومة بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وفق تقرير لموقع "إنفوباي" الإخباري.
ونقل الموقع عن الحركة قولها في تصريح صحفي: "إننا نشيد بشدة بالموقف الشجاع الذي اتخذته الحكومة البوليفية لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، والذي جاء ردًا على العدوان الفاشي الإسرائيلي، والمجازر الفظيعة التي ترتكب كل دقيقة ضد شعبنا في قطاع غزة المحاصر".
وبحسب التقرير، "جددت حماس دعوتها للدول العربية والإسلامية التي قامت بتطبيع علاقاتها مع ما يسمّى إسرائيل، للسير على خطى بوليفيا وقطع كافة العلاقات مع هذا الكيان الخبيث"، على حد تعبيرها.
وأضاف التقرير أن "حماس" احتفلت أيضًا بالخطوات التي اتخذتها تشيلي وكولومبيا، اللتان استدعتا سفيريهما في إسرائيل، خورخي كارفاخال، ومارغريتا مانخاريز، لإجراء مشاورات لمعالجة وضع العلاقات الدبلوماسية في إسرائيل، والحرب مع حماس في غزة.
ونقل عن حركة حماس قولها: "نثمن إعلان جمهوريتي تشيلي وكولومبيا سحب سفيريهما من الكيان الصهيوني، احتجاجًا على الاعتداءات والمجازر التي ارتكبها الاحتلال النازي الصهيوني في قطاع غزة، وستخلد هذه المواقف المشرفة في تاريخ تلك الدول التي ترفض العدوان وتنتصر لعدالة قضيتنا ولحقوق شعبنا في الحرية وتقرير المصير".
وأشار التقرير إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، صرح بأن قرار بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل هو استسلام "أمام الإرهاب ونظام آية الله الإيراني".
كما لفت التقرير إلى أن إسرائيل تدين دعم بوليفيا للإرهاب وخضوعها للنظام الإيراني، وهو ما يشهد على القيم التي تمثلها الحكومة البوليفية.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري