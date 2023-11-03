ردا على إسرائيل.. رئيس كولومبيا: ما يحدث في غزة غير مقبول للإنسانية
رد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، على مطالبة إسرائيل لبلاده بإدانة صريحة لتصرفات حركة حماس الفلسطينية، معتبرًا أن ما يحدث اليوم في غزة غير مقبول للإنسانية، مما دفعه لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، وفق ما أورده موقع "إنفوباي" الإخباري.
وأشار الموقع إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور حيات، طالب مرة أخرى حكومتي كولومبيا وتشيلي بإدانة صريحة لتصرفات حماس المسلحة ضد الشعب الإسرائيلي، وطلب منهم عدم التحالف مع فنزويلا وإيران في دعم "الإرهاب".
وقال الموقع إن الرئيس الكولومبي، استدعى سفيرة بلاده لدى إسرائيل، مارغريتا مانخاريز، للتشاور حول العلاقات مع دولة إسرائيل، حيث جاءت هذه التشاورات بعد القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، والذي أسفر، حسب ما ورد، عن مقتل 500 شخص على الأقل في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
وعلى الرغم من أن قرار الرئيس بيترو أثار تساؤلات كثيرة، إلا أنه وجد دعمًا لدى رئيس مجلس الشيوخ إيفان نامي، الذي قال إن على الحكومة إعادة تقييم العلاقة مع دولة إسرائيل، وفق الموقع.
وأضاف نامي: "يبدو لي أنه من المناسب أن نتمكن من إعادة النظر في هذه العلاقات في مواجهة الحدث الإنساني المروع والمحرقة الحقيقية التي تحدث في فلسطين".
ونظرًا لهذا الدعم، كتب الرئيس بيترو على منصة "إكس": "إيفان جيد جدًا، كونغرس الجمهورية يعارض أي انتهاك لحقوق الإنسان في كولومبيا أو في أي مكان على هذا الكوكب".
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة شككت في دعوة بيترو لإجراء مشاورات مع سفيرة كولومبيا لدى إسرائيل، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار حكومتي كولومبيا وتشيلي باستدعاء سفيريهما للتشاور لا يساعد في التوصل إلى حل للنزاع.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري