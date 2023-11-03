ردا على إسرائيل.. رئيس كولومبيا: ما يحدث في غزة غير مقبول للإنسانية

رد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، على مطالبة إسرائيل لبلاده بإدانة صريحة لتصرفات حركة حماس الفلسطينية، معتبرًا أن ما يحدث اليوم في غزة غير مقبول للإنسانية، مما دفعه لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، وفق ما أورده موقع "إنفوباي" الإخباري.

وأشار الموقع إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور حيات، طالب مرة أخرى حكومتي كولومبيا وتشيلي بإدانة صريحة لتصرفات حماس المسلحة ضد الشعب الإسرائيلي، وطلب منهم عدم التحالف مع فنزويلا وإيران في دعم "الإرهاب".

وقال الموقع إن الرئيس الكولومبي، استدعى سفيرة بلاده لدى إسرائيل، مارغريتا مانخاريز، للتشاور حول العلاقات مع دولة إسرائيل، حيث جاءت هذه التشاورات بعد القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، والذي أسفر، حسب ما ورد، عن مقتل 500 شخص على الأقل في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.