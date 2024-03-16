تجدد الاشتباكات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله جنوبي لبنان
أفادت مصادر محلية في لبنان اليوم السبت، بوقوع اشتباكات جديدة على الجبهة الجنوبية، بين ميليشيا حزب الله والقوات الإسرائيلية، ضمن تصعيد مستمر بين الطرفين بدأ منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.
وأعلنت ميليشيا حزب الله، مهاجمة نحو 9 مواقع إسرائيلية قرب الحدود جنوب لبنان، طالت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فيما ردت القوات الإسرائيلية على تلك الهجمات ونفذت عدة غارات استهدفت بلدات لبنانية.
وأكدت ميليشيا حزب الله، استهداف قوة إسرائيلية في ثكنة زرعيت، ومهاجمة تجمعات لجنود في بركة ريشا وموقعي الراهب وحدب يارين، بالإضافة إلى قصف موقعي المرج والمالكية، وموقعي رويسات العلم والرادار في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صافرات الإنذار دوّت بمنطقة شلومي في الجليل الأعلى، قرب الحدود مع لبنان، على إثر هجمات شنتها ميليشيا حزب الله، طالت منطقة شلومي، لكنها لم توقع إصابات.
وردّت القوات الإسرائيلية على تلك الهجمات، وشنّت سلسلة غارات استهدفت بلدتي كفركلا وعيتا الشعب ومحيط بلدات حولا وراميا وعلما الشعب والناقورة ومنطقة اللبونة، فيما قصفت قوات المدفعية محيط بلدات الوزاني والعديسة وحولا وميس الجبل وعيترون.
وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات أمس الجمعة على بلدات جنوبية؛ ما أدى إلى تدمير منزل كامل مكون من 3 طوابق في أطراف بلدة علما الشعب، واستهداف منزل في بلدة كفر كلا.
وجاء التصعيد الأخير، في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية اللبنانية تسليم السفير الفرنسي في بيروت الرد الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بإعادة الاستقرار جنوب البلاد ووقف التصعيد بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.