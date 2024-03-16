تجدد الاشتباكات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله جنوبي لبنان

أفادت مصادر محلية في لبنان اليوم السبت، بوقوع اشتباكات جديدة على الجبهة الجنوبية، بين ميليشيا حزب الله والقوات الإسرائيلية، ضمن تصعيد مستمر بين الطرفين بدأ منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت ميليشيا حزب الله، مهاجمة نحو 9 مواقع إسرائيلية قرب الحدود جنوب لبنان، طالت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فيما ردت القوات الإسرائيلية على تلك الهجمات ونفذت عدة غارات استهدفت بلدات لبنانية.

وأكدت ميليشيا حزب الله، استهداف قوة إسرائيلية في ثكنة زرعيت، ومهاجمة تجمعات لجنود في بركة ريشا وموقعي الراهب وحدب يارين، بالإضافة إلى قصف موقعي المرج والمالكية، وموقعي رويسات العلم و‏الرادار في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صافرات الإنذار دوّت بمنطقة شلومي في الجليل الأعلى، قرب الحدود مع لبنان، على إثر هجمات شنتها ميليشيا حزب الله، طالت منطقة شلومي، لكنها لم توقع إصابات.

وردّت القوات الإسرائيلية على تلك الهجمات، وشنّت سلسلة غارات استهدفت بلدتي كفركلا وعيتا الشعب ومحيط بلدات حولا وراميا وعلما الشعب والناقورة ومنطقة اللبونة، فيما قصفت قوات المدفعية محيط بلدات الوزاني والعديسة وحولا وميس الجبل وعيترون.