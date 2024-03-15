لبنان يرد رسميًا على مبادرة فرنسية لوقف التصعيد مع إسرائيل

سلّم لبنان رسميا، رده على المبادرة الفرنسية التي تتضمن تصورا لوقف التصعيد المستمر للشهر السادس في الجنوب مع إسرائيل.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، "استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو وشكر له العاطفة والاهتمام الفرنسي الدائم بلبنان".

وسلّم الوزير بوحبيب "الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، معربا عن امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية"، بحسب الوكالة اللبنانية.

وذكرت الوكالة، أن الرد اللبناني أكد أن "المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان".