واشنطن بوست: اجتياح رفح يهدد بلجوء مليون فلسطيني إلى مصر

ولعدة أشهر، كانت هناك تكهنات بشأن ما إذا كانت مصر ستسمح لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بالفرار إلى بر الأمان في صحراء سيناء؛ فالقاهرة ليست حريصة على السماح بتدفق اللاجئين؛ نظراً لمخاوفها الأمنية الداخلية، والمخاوف العربية الأكبر من منع الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم، مثل الجيل السابق من اللاجئين الفلسطينيين.

وبغض النظر عن شكوك الخبراء الذين يعتقدون أن حركة حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة، أو مخاوف الدبلوماسيين الأجانب وعمال الإغاثة الذين يخشون الكوارث التي قد يتعرض لها المدنيون في حال هجوم إسرائيل على رفح، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحلفاءه لا يزالون يصرون ويشيرون بقوة منذ أسابيع إلى نيتهم شنّ هجوم واسع النطاق على رفح؛ للقضاء على بصمة حركة حماس المسلحة في المدينة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة بايدن والشركاء الأوروبيين والإقليميين الرئيسيين للولايات المتحدة لا يزالون يحثون نتنياهو على إعادة النظر في العملية المكثفة في رفح، ويبدون مزيدا من القلق من عواقب هكذا عملية على الصعيدين الأمني والإنساني.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "إن الهجوم البري على رفح ستكون له عواقب كارثية على الوضع الإنساني في غزة التي مزقتها الحرب، وعلى السلام والأمن الإقليميين على نطاق أوسع".