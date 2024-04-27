بلينكن يزور إسرائيل لبحث صفقة الرهائن واجتياح رفح

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل، الأسبوع المقبل؛ لبحث موضوع الرهائن في غزة، والعملية العسكرية الإسرائيلية الوشيكة في رفح، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي، الجمعة.

وتأتي زيارة بلينكن وسط تعثر المحادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتصاعد التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن معاملة المدنيين في الحرب.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أبلغ مسؤولون إسرائيليون نظراءهم المصريين، الجمعة، أن "إسرائيل مستعدة لمنح مفاوضات الرهائن فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، لكن إذا لم يتم إحراز تقدم، قريبا، فستمضي قدما في شن هجوم على رفح، وفقا لما نقل عن مسؤولين إسرائيليين".

وقال الموقع إن "الاقتراح المطروح على الطاولة يتضمن إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، والإفراج عن حوالي 900 فلسطيني من السجون الإسرائيلية، ومن بين الرهائن الأربعين نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عى 50 عاما، ورهائن ذكور في حالة صحية سيئة سيُجرى إطلاق سراحهم لأسباب إنسانية".

ووفقا لـ"أكسيوس"، فإن "مسؤولا إسرائيليا أبلغ مصر أن بلاده جادة بشأن الاستعدادات للعملية في رفح، وأنها لن تسمح لحماس بالتباطؤ، وأن هناك موعدا نهائيا واضحا لغزو رفح، وأن إسرائيل لن توافق على جولة أخرى من المحادثات التي لا طائل من ورائها سوى الخداع".