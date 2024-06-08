إسرائيل تشن هجومًا "غير مسبوق" وسط قطاع غزة

قتل وجرح عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، في غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة استهدفت مخيم النصيرات ومناطق شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي، وسط قطاع غزة، بالتزامن مع توغل مفاجئ للآليات شرقي وشمال غربي النصيرات.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن شاهد عيان قوله إن المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ منذ ساعات غارات عنيفة ومكثفة على مناطق شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي، إضافة لمناطق متفرقة وسط وغربي وشرقي مخيم النصيرات.

وذكر أن أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من أنحاء مناطق وسط قطاع غزة كافة، جراء القصف الجوي والمدفعي غير المسبوق الذي يستهدف هذه المناطق.