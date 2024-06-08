إسرائيل تشن هجومًا "غير مسبوق" وسط قطاع غزة
قتل وجرح عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، في غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة استهدفت مخيم النصيرات ومناطق شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي، وسط قطاع غزة، بالتزامن مع توغل مفاجئ للآليات شرقي وشمال غربي النصيرات.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن شاهد عيان قوله إن المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ منذ ساعات غارات عنيفة ومكثفة على مناطق شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي، إضافة لمناطق متفرقة وسط وغربي وشرقي مخيم النصيرات.
وذكر أن أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من أنحاء مناطق وسط قطاع غزة كافة، جراء القصف الجوي والمدفعي غير المسبوق الذي يستهدف هذه المناطق.
توغل مفاجئ
وحسب شهود عيان، فإن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ في مناطق شرقي وشمال غربي مخيم النصيرات، بالتزامن مع القصف المدفعي العنيف الذي يستهدف مناطق واسعة من المخيم.
كما توغلت الآليات الإسرائيلية قرب جسر وادي غزة على طريق "صلاح الدين" وسط القطاع، ووسعت توغلها في شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي، وفق الشهود.
وتحلق طائرات مسيّرة إسرائيلية بشكل كثيف في سماء مخيم النصيرات، وتطلق النار على كل من يتحرك في طرقات المخيم، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وفق ما نقلته "الأناضول" عن مسعفين.
وقالت مصادر طبية في مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح، إن عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى وصلوا إلى المستشفى من مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، جراء القصف الجوي والمدفعي العنيف والمتواصل على المحافظة، خاصة مخيم النصيرات.
نزوح المئات
كما رصد شهود عيان حركة نزوح لمئات الفلسطينيين من مناطق متفرقة من مخيم النصيرات باتجاه مدينة دير البلح.
وقالوا إن المئات من الفلسطينيين يركضون في طرقات المخيم هربًا من القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي الذي يستهدفه بشكل غير مسبوق.
وفي الوقت ذاته، تندلع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غربي النصيرات وشرقي المخيم وفي مناطق شرقي مدينة دير البلح، بحسب مصادر محلية فلسطينية.
وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية بمستشفى المعمداني بوصول 5 قتلى و7 جرحى إلى المستشفى، جراء قصف طائرة إسرائيلية منزلًا لعائلة "مهنا" قرب الشارع الأول في حي الشيخ رضوان.
كما استقبل المستشفى المعمداني 4 قتلى من عائلة "طافش"، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلًا بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بحسب المصادر الطبية.
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه المدفعي جنوبي وشرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران من الآليات العسكرية الإسرائيلية وقنابل الإنارة.
وتوغلت الآليات الإسرائيلية بشكل محدود شرقي حي الزيتون جنوب شرقي غزة، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة في المنطقة، وفق الشهود.
وفي بيت لاهيا شمالي القطاع، قتل فلسطيني جراء إطلاق طائرة مسيرة إسرائيلية النار عليه شمالي البلدة، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من مدينة بيت حانون بشكل مكثف.
وفي خان يونس جنوبي القطاع، قتل 15 فلسطينيًا في استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلين في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة، بينما شهدت بلدة القرارة شمالي المدينة والمناطق الشرقية قصفًا مدفعيًا من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرقًا.
عملية رفح
وفي رفح أقصى الجنوب، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في المدينة لليوم الـ 33 على التوالي، مع تواصل القصف المدفعي وإطلاق النيران واستمرار المواجهات في عدة محاور.
وتتمركز الآليات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا بشكل كامل، وفي بلدة الشوكة شرقًا، ودوار الدخني ومستشفى الكويتي ومحيط برج المصري وحي قشطة وبوابة صلاح الدين ومسجد ذي النورين وسط المدينة، ومفترق أبو السعيد وخلف مسجد العطار وصولًا لبحر رفح غربًا.
وأفاد شهود عيان بأن الطواقم الطبية تمكنت من انتشال جثماني فلسطينيين قُتلا برصاص قناص إسرائيلي بينهما طفل غربي مدينة رفح، وكذلك انتشال جثماني آخرَين من مجهولي الهوية جراء تحلل جثمانيهما من حي البرازيل شرقي المدينة.