السودان.. حزب الأمة يندد باستهداف الجيش لكوادره

قال حزب الأمة القومي بالسودان، إن الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش أصبحت تستهدف بصورة مباشرة كوادره على نهج ما كان يفعل نظام الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدًا أن الاعتقالات لن تثنيه عن مناهضة الحرب.

وكانت قوة تابعة لاستخبارات الجيش السوداني اعتقلت يوم الثلاثاء، القيادي بحزب الأمة القومي عبدالمطلب عطية، في مدينة الأبيض شمالي كردفان، ضمن حملة شملت قيادات أخرى بحزب الأمة في ولايات سنار والقضارف والنيل الأبيض.

وقال حزب الأمة القومي في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إنه "يدين بشدة استمرار الاعتقال الممنهج لقياداته وكوادره والفاعلين في المجال الإنساني من قوى الثورة والأئمة والدعاة من هيئة شؤون الأنصار الذين يناهضون الحرب".