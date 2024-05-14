"وول ستريت جورنال": مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل

تدرس مصر خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مصريين.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، أكد مسؤول مصري، أن بلاده تدرس سحب سفيرها في تل أبيب، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت عن مسؤول مصري آخر قوله إنه "في الوقت الحالي، لا توجد خطط لتعليق العلاقات أو التخلص من (اتفاقية) كامب ديفيد (للسلام بين الجانبين)".

وشدد المسؤول على أن مصر "لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح، طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح".

وعلى صعيد متصل، كان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن، الأحد، أن مصر تعتزم الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.