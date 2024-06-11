مؤتمر الأردن يطالب بمنع إسرائيل من استخدام "سلاح التجويع"

دعا المشاركون في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في الأردن، اليوم الثلاثاء، إلى الضغط على إسرائيل ومنعها من استخدام سلاح التجويع ضد المحاصرين، في وقت أكد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاهزية حكومته لاستلام مهامها في القطاع.

وأكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في كلمته أن "سكان غزة يواجهون الموت والدمار بدرجات فاقت بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من 20 عاما، ولا يمكن لعملية إيصال المساعدات الإنسانية أن تنتظر وقف إطلاق النار أو أن تخضع للأجندات السياسية لأي طرف، بحسب قناة "المملكة".

وقال الملك عبدالله إن "أهل غزة لا يتطلعون إلينا من أجل الكلام المنمق والخطابات، بل إنهم يريدون إجراءات فعلية على أرض الواقع، وهم بحاجة لذلك الآن".

ونبه إلى أن الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة دون المطلوب بدرجة كبيرة.

من جهته، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر حذرت مرارا من خطورة الحرب على القطاع.

ودعا السيسي الدول إلى إلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح في غزة وإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية.

من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى دعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة إلى "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة" لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.