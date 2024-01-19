وزير لبناني: تلكؤ في ملف لاجئي سوريا ووجودهم يهددنا (فيديو إرم)

وحذّر من أن لوجود هذا العدد من النازحين السوريين في لبنان تداعيات كبيرة اقتصاديًا وأمنيًا وديمغرافيًا.

وحول البيانات المقدمة من المفوضية للحكومة اللبنانية، مؤخرًا، بشأن النازحين، أشار إلى أنها تساعد في "فرز" النازحين وتحديد من يمكن أن يبقى ومن عليه أن يرحل.

وردًا على سؤال حول مدى ضبط تسرب السوريين عبر الحدود اللبنانية، كشف شرف الدين عن إجراءات اتخذتها السلطات السورية مؤخرًا، وأدت إلى ضبط الحدود بنسبة 90 %، موضحًا أن النسبة الباقية هي لسوريين يدخلون بشكل غير شرعي عبر "شبكات تسهل ذلك من سوريا ولبنان".