مصدر: لا تقدم في مباحثات تسمية رئيس جديد للحكومة في ليبيا

كشف مصدر سياسي في ليبيا، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، وصلا إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد مباحثات بهدف تسمية رئيس جديد للحكومة خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وذكر المصدران لـ "إرم نيوز" أن لقاءً "عُقد، الليلة الماضية، دون أن يحدث اختراقًا يذكر في ملف تسمية رئيس الحكومة"، إذ جرت مناقشة القوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان ونُشرت في الجريدة الرسمية.

وأكد عضو البرلمان جبريل أوحيدة بأن "المستشار عقيلة صالح وتكالة عقدا لقاء في القاهرة، يوم الثلاثاء، وهو لقاء أول، ومن المرتقب إجراء لقاء ثانٍ بهدف بحث عدة ملفات أهمها آلية تشكيل حكومة جديدة"، وأشار إلى أن لقاء، يوم أمس، "لم يسفر عن نتائج تُذكر".

وأوضح أوحيدة لـ"إرم نيوز" أن "تكالة قدِم إلى القاهرة بهدف استكمال ما تم التوافق عليه بين المجلسين"، لافتًا إلى أن "الخطوة المقبلة هي الاتفاق على مواعيد تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها".

وأضاف: "أما إذا كان تكالة يريد المماطلة بالحديث عن القوانين الانتخابية، فإن ذلك لن يُسفر عن أي تقدم في العملية السياسية لأن هذا الملف محسوم بالنسبة لنا".