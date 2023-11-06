البرلمان و"الأعلى للدولة" يبحثان تسمية رئيس حكومة جديد في ليبيا

كشف المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي، فتحي المريمي، أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، يعتزمان عقد لقاء مهم من أجل الاتفاق على تسمية رئيس حكومة جديد بعد استكمال المصادقة على القوانين الانتخابية.

وقال المريمي لـ"إرم نيوز" إنه "يجب وضع الترتيبات اللازمة من أجل تشكيل حكومة موحدة في ليبيا بهدف إجراء الانتخابات".

وأضاف أنه "منذ البداية تم الاتفاق بين المجلسين الأعلى والنواب على إصدار القوانين الانتخابية رئاسية وبرلمانية من خلال لجنة 6+6 والخطوة التي تلي ذلك تشكيل حكومة موحدة ثم إجراء الانتخابات، والآن لا يمكن لأحد أن يعلق على القوانين الانتخابية التي هي دستورية بموجب الإعلان الدستوري 13".