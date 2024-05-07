هيئة بريطانية تتلقى تقريرا عن انفجارين جنوبي عدن اليمنية

وتشن ميليشيا الحوثي التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد، منذ أشهر، تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.

وينفذ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ، في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن، لتسلك طرقا أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة.