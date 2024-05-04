اليمن.. ميليشيا الحوثي تختطف 3 فنانين بتهمة "الغناء"

اختطفت ميليشيا الحوثي، يوم أمس الجمعة، 3 فنانين يمنيين شعبيين، من حفل بإحدى صالات الأعراس بمركز محافظة عمران، شمالي البلاد، وتحفظت عليهم في سجونها.

ونقلت وسائل إعلام يمنية، عن مصادر محلية، أن مدير شرطة عمران، المعيّن من قبل ميليشيا الحوثي "نائف أبو خرشفة"، وجّه عناصره باقتحام إحدى صالات الأعراس، واختطاف 3 فنانين شعبيين، أثناء غنائهم، ما تسبب في حالة ذعر بين أوساط الحاضرين.