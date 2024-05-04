اليمن.. ميليشيا الحوثي تختطف 3 فنانين بتهمة "الغناء"
اختطفت ميليشيا الحوثي، يوم أمس الجمعة، 3 فنانين يمنيين شعبيين، من حفل بإحدى صالات الأعراس بمركز محافظة عمران، شمالي البلاد، وتحفظت عليهم في سجونها.
ونقلت وسائل إعلام يمنية، عن مصادر محلية، أن مدير شرطة عمران، المعيّن من قبل ميليشيا الحوثي "نائف أبو خرشفة"، وجّه عناصره باقتحام إحدى صالات الأعراس، واختطاف 3 فنانين شعبيين، أثناء غنائهم، ما تسبب في حالة ذعر بين أوساط الحاضرين.
وذكر موقع "المشهد اليمني"، أن المسلحين الحوثيين، قاموا باختطاف المنشد "هاشم الشرفي"، والفنان "محمد أحمد الدحيمي"، والعازف "مبروك عبدالله"، تنفيّذا لتوجيهات قيادة الميليشيا في المحافظة، التي تمنع الفنانين من حضور الأعراس وأداء الأغاني، واستبدالها بـ"الزوامل" الحوثية التعبوية.
وتأتي عملية اختطاف الفنانين الثلاثة، بعد أسبوع واحد على اختطاف الحوثيين للفنان "بسام عداعد"، من إحدى قاعات الأفراح والمناسبات في مدينة عمران.
وسبق أن طالب مدير شرطة عمران، أواخر الشهر الماضي، ملاك صالات الأفراح والمناسبات، بعدم السماح للفنانين بإحياء الأعراس بالأغاني التي اعتبرها "حربًا ناعمة" على المجتمع اليمني، والاكتفاء بـ"الزوامل" التعبوية، التي تنتجها ميليشيا الحوثي.