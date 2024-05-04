ميليشيا الحوثي تعلن بدء مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل

أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، يحيى سريع، الجمعة، عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة رابعة من التصعيد ضد إسرائيل، وبدء استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقالت الميليشيا في بيان، نقلته رويترز إنها بدأت مرحلة استهداف كافة السفن المتجهة إلى إسرائيل من البحر المتوسط.

وذكر المتحدث باسم الميليشيا، أن هذا يأتي في إطار ما سمّاها "المرحلة الرابعة من التصعيد"، وأن هذا سيبدأ بأثر فوري "في أي منطقة تطالها أيدينا".

وأشار إلى أنهم سيقومون "بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول" للموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت" حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية "وبغض النظر عن وجهتها".