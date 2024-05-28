رئيس الوزراء الإسباني: المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني، " أن الحل الوحيد للصراع هو ربط الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية عاصمة لها".

ولفت إلى أنه ليس قرارا ضد أي شخص، وعلى الأخص ضد إسرائيل، الشعب الصديق الذي نتعامل معه والذي نريد أن تكون لدينا أفضل علاقة ممكنة، إضافة إلى أن القرار يعكس أيضاً رفضنا المباشر لحماس؛ إذ أدانت الدولتان هجمات 7 أكتوبر منذ اللحظة الأولى.

وسبق أن أعرب سانشيز الذي أُعيد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، عن رغبته في اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، دون أن يحدّد موعدًا لذلك.

وتُعدّ إسبانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي الأشدّ انتقادًا لإسرائيل، منذ اندلاع الحرب بينها وبين حركة حماس، بعد هجوم شنته الأخيرة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتوتّرت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا على خلفية موقف مدريد حيال النزاع.

واستدعت إسرائيل سفيرتها لدى مدريد في تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما شكّك سانشيز في شرعية الحرب الإسرائيلية في غزة، وأعادت السفيرة في كانون الثاني/يناير.