ولي العهد السعودي يبحث مع أمير قطر تطورات حرب غزة
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، تناولت المباحثات جهود وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وما من شأنه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تناولت السبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي استقبل، في وقت سابق اليوم، أمير قطر لدى وصوله العاصمة الرياض.
ومن المقرر أن يحضر أمير قطر القمتين العربية والإسلامية الطارئتين، في الرياض؛ لمناقشة تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والأزمة الإنسانية التي يعانيها القطاع.
وفي كلمة أمام القمة السعودية الأفريقية المنعقدة في الرياض، أدان ولي العهد السعودي ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري إسرائيلي واستهداف للمدنيين فيه، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني من الجيش الإسرائيلي.
وأكد ضرورة وقف القصف والتهجير القسري للفلسطينيين في غزة.