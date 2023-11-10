ولي العهد السعودي يبحث مع أمير قطر تطورات حرب غزة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، تناولت المباحثات جهود وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وما من شأنه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناولت السبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة.