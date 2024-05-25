الأمم المتحدة: 97 شاحنة مساعدات وصلت إلى غزة عبر الرصيف الأمريكي

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، أن إقامة الرصيف الأمريكي المؤقت على ساحل غزة أتاح وصول 97 شاحنة مساعدات إنسانية خلال أسبوع، لافتا إلى أن العملية شهدت استقرارا بعد "بدايات صعبة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأنهت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إقامة هذا الرصيف بعد إعلان أصدره الرئيس جو بايدن في آذار/مارس. والهدف منه هو تعويض القيود التي فرضتها إسرائيل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من طريق البر، بعد سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، إنه منذ وصول الشحنة الأولى في 17 أيار/مايو، تسلم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمكلف عملية إفراغ الشحنات التي تصل من قبرص، "97 شاحنة".