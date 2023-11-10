تقرير: حرب غزة تدفع ألمانيا لإعادة النظر في "ثقافة الترحيب"

كشف تقرير لقناة "يورونيوز" أن ألمانيا بدأت تعيد النظر في مفهوم "ثقافة الترحيب" بالمهاجرين إليها، والتي اعتمدته منذ سنوات، وذلك فيما يبدو بسبب حرب غزة وتداعياتها على المجتمع.

وأوضح التقرير أن المَسيرات المؤيدة للفلسطينيين، وموجة الأحداث "المعادية للسامية"، والاحتفال بهجوم حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية، في بعض الأحياء التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الهجرة، كانت بمثابة تذكير صارخ بأن كل شيء ليس على ما يرام فيما يتعلق بالهجرة والاندماج".

ويشرح التقرير دواعي أخرى لتغيّر النظرة الألمانية للقضية، مع الإشارة إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس بدأ يتخذ موقفًا أكثر صرامة بشأن الهجرة تُرجِم في سياق محاولته تكثيف الجهود لطرد الأشخاص المتواجدين بطريقة غير قانونية على الأراضي الألمانية.