توقيف فتيين وضبط سلاحين مزيفين بعد إخلاء مدرسة في ألمانيا

اعتقلت الشرطة الألمانية في هامبورغ (شمال)، اليوم الأربعاء، فتيين في الـ12 و13 من العمر وضبطت سلاحين مزيفين على ما يبدو، بعد إخلاء مدرسة أثر تهديد معلمة من قبل مسلحين مفترضين.

وبعد إخلاء المدرسة الواقعة في منطقة بلانكنيز وتفتيشها من قبل 400 شرطي، أوقفت قوات الأمن 4 فتيان على بعد حوالى 6 كيلومترات (اثنان يبلغان من العمر 12 عامًا، وواحد في الـ 13 من العمر وآخر في الـ 14) في إطار عملية تدخل أخرى، وفقًا لبيان للشرطة.

وكتبت الشرطة: "اتضح أن الفتى البالغ من العمر 12 عامًا، والآخر البالغ من العمر 13 عامًا، قد يكونان المطلوبين بعد تهديد المعلمة)".