ميليشيا حزب الله بلبنان تستهدف مواقع إسرائيلية بطائرتين مسيّرتين

أعلنت ميليشيا حزب الله، اليوم الخميس، أنها هاجمت موقع قيادة للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بطائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات.

وأضافت الميليشيا المدعومة من إيران، في بيان، أن الطائرتين المسيرتين كانتا محملتين بكمية كبيرة من المتفجرات وأصابتا أهدافهما.

يأتي ذلك في ظل تواصل التصعيد على طرفي الحدود في جنوب لبنان بين ميليشيا "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، حيث شهدت سائر القطاعات عمليات قصف متبادل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عدة مناطق في جنوب لبنان؛ رداً على استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية شمالاً.