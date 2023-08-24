لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. ما دلالات ظهور البرهان في أم درمان؟

وقالت القوات المسلحة في بيان لها عبر "فيسبوك"، إن "القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خاطب جنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية".

ويأتي ظهور البرهان لأول مرة في مدينة أم درمان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، حيث كان يظهر خلال الفترة السابقة من مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، التي تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصرها.

وتعد مدينة أم درمان مركز ثقل لقوات الجيش، حيث تسيطر على الأجزاء الشمالية من المدينة، وفيها تتواجد أكبر المعسكرات بجانب قاعدة وادي سيدنا الجوية، إضافة إلى سلاح المهندسين.

رفع الروح المعنوية

وحول خروج البرهان من مقر القيادة العامة للجيش ووصوله إلى مدينة أم درمان في هذا التوقيت، يرى الضابط المتقاعد بالجيش السوداني، علي ميرغني، أنه يأتي في سياق رفع الروح المعنوية لاعتبارات من بينها ترتيب الجيش لتنفيذ هجوم رئيس وكبير على قوات الدعم السريع، مما يستدعي الشحن المعنوي اللازم، وفق قوله.

وقال ميرغني لـ"إرم نيوز" إن "خروج البرهان يمثل الخطوة الثالثة التي سبقتها ترقية جميع صف وجنود الفرقة 16 نيالا للرتبة الأعلى، بعد مقتل قائد الفرقة، بجانب ترقية قائد سلاح المدرعات من لواء إلى رتبة فريق، لأجل شحذ الروح المعنوية نحو القتال.

مغامرة للحسم

من جهته يقول الخبير الأمني، الفاتح عثمان محجوب، إن "البرهان غامر بالخروج من القيادة العامة علنًا لكي يدشن بدء حسم قوات الدعم السريع، وفق عملية أطلقت عليها قيادة الجيش اسم (إن موعدهم الصبح)، حسب قوله.

وأشار في قوله لـ"إرم نيوز" إلى أن "توقيت خروج البرهان من القيادة تم اختياره بدقة شديدة ليتزامن مع بدء عمليات الجيش الهجومية ضد قوات الدعم السريع وفق ما تسرب من أنباء من القيادة العامة"، على حد تعبيره.

وحول إمكانية خروج البرهان من القيادة لإدارة ملف التفاوض مع قوات الدعم السريع وفق محادثات جدة السعودية، يقول محجوب إن ما سيحدث على أرض المعركة سينعكس حتمًا على طاولة التفاوض بين الطرفين.

وتابع "بغض النظر عن نتائج العملية العسكرية التي أطلقها الجيش، فمن المؤكد أن الحرب ستنتهي فقط في مائدة التفاوض سواء في جدة أو في مفاوضات سرية، وذلك لأن قوات الدعم السريع ليست فقط قوات عسكرية بل لها تداخلات قبلية واقتصادية وسياسية تتطلب أن ينظر إليها بحكمة في مائدة التفاوض".