الصحة العالمية تحذر من استمرار الهجمات على المرافق الصحية في غزة

قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية لا تزال مستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضافت المنظمة في بيان على مواقع على "فيسبوك" أن مستشفى العودة في شمال القطاع لا يزال محاصرا منذ الخامس من ديسمبر، مشيرة إلى أن اثنين من العاملين الصحيين قتلا بالرصاص أثناء عملهما داخل المستشفى.

كما عبرت المنظمة عن "القلق البالغ بشأن السلامة الفورية للمرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المتبقين في مستشفى العودة، وكذلك بشأن سلامة المرافق الصحية والموظفين والمرضى في جميع أنحاء قطاع غزة".

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي والحماية النشطة للمدنيين والرعاية الصحية"، مطالبة "بوقف إطلاق النار الآن".

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الاسـرائيلية استهدفت المستشفى الميداني الأردني بخان يونس بقذيفة وتسبب ذلك بأضرار وتلف في محتويات المستشفى.

في الأثناء قال المركز الفلسطيني للإعلام عبر تيليغرام اليوم الأحد إن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.