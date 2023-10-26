الأمم المتحدة: "لا مكان آمناً في غزة"

أكدت الأمم المتحدة أن لا وجود لمكان آمن في قطاع غزة في ظل الحرب المشتعلة بين حماس وإسرائيل منذ هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأصدرت الأمم المتحدة الخميس تحذيرًا أكدت فيه أنه "لا يوجد مكان آمن" في غزة، وسط تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية استعدادًا لهجوم بري متوقع على نطاق واسع.

وقالت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، إنه مع رد إسرائيل على هجمات حماس الصادمة بضربات على كل جزء من القطاع الفلسطيني تقريبًا، "لم يتبق أمام الناس سوى خيارات مستحيلة. لا يوجد مكان آمن في غزة".

وأكدت: هاستينغز" في بيان أن "الإنذارات المسبقة" التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع "لا تُحدث أيَّ فرق"؟.