الجيش الإسرائيلي ينفذ الاقتحام البري الأوسع حتى الآن في غزة

وورد على لسان الناطق العسكري الإسرائيلي، بحسب القناة، أنه خلال المداهمة هاجمت القوات عناصر كثيرة من حماس ودمرت بنية إرهابية ومواقع تخص مضادات الدروع.

وقال المحلل السياسي رامي يتسهار أن نموذج هذه العملية يؤشرعلى خطة تعتمد على تنفيذ عمليات برية "مستهدفة" ومن ثم العودة فورًا إلى الجانب الإسرائيلي.

وبيَّن المحلل أن الجيش الإسرائيلي امتنع حتى الآن عن تنفيذ عمليات برية مكثفة داخل غزة، ويبدو أنه يتبنى حاليًّا نموذج الاقتحام المستهدف من أجل تنفيذ عمل ما، على غرار النموذج المتبع في الضفة الغربية.

ويعتمد هذا النموذج على تنفيذ عمليات مداهمة أو اقتحام واسع وبقوات كبيرة ضد هدف ما، ومن ثم الانسحاب مرة أخرى.