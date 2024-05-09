اتهامات للجيش السوداني بتصفية ناشط سياسي تحت التعذيب‎

أعلن حزب "المؤتمر السوداني"، الخميس، مقتل أحد مسؤوليه البارزين في ولاية الجزيرة، إثر تعذيبه من قبل الجيش السوداني.

وقال الحزب في بيان، إن رئيس فرعية "القرشي" صلاح الطيب المحامي، اعتقلته قوة تتبع للاستخبارات العسكرية برفقة آخرين، ‎أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يتأكد اغتياله داخل المعتقل تحت التعذيب.

وأضاف البيان أن "حزب المؤتمر السوداني يحمّل مسؤولية الجريمة الشنيعة وبشكل كامل للجيش السوداني، واستخباراته العسكرية، وميليشيات الحركة الإسلامية الإرهابية".

وأكد البيان أن معتقلات استخبارات الجيش السوداني تكتظ بالمعتقلين من منسوبي القوى السياسية، ولجان المقاومة، وأعضاء غرف الطوارئ، حيث تمارس عليهم أشنع أساليب التعذيب داخل تلك المعتقلات، وفق البيان.