كيف نجحت السياحة المغربية في تحقيق "موسم تاريخي"؟

رغم السياق الجيوسياسي العالمي المعقد، سجل المغرب رقمًا قياسيًا في أعداد السياح الوافدين العام الماضي، ناهز 14,5 مليون زائر، ما يمثل تقدمًا ملحوظًا بزيادة 34% مقارنة مع عام 2022.

وقال محللون إن الأرقام التصاعدية الصادرة عن وزارة السياحة المغربية، الخميس، والتي وصفتها بـ"التاريخية"، هي نتيجة عمل دؤوب واستراتيجية مدروسة.

وتعتبر السياحة قطاعًا أساسيًا في الاقتصاد المغربي، وتساهم بنسبة 7% في إجمالي الناتج المحلي.

رؤية استراتيجية

ورأى لحسن حداد، وزير السياحة السابق والقيادي البارز في حزب "الاستقلال" (مشارك في الائتلاف الحكومي)، أن المغرب "وضع الوسائل الضرورية للنجاح، فقد ضخ استثمارات كبيرة لتحسين البنية التحتية، وروّج لمؤهلاته السياحية عبر منصات عديدة وفي وجهات مختلفة"، موضحًا أن كل هذه العوامل وغيرها كانت فعّالة لاستقطاب ملايين السياح خلال عام 2023.

وأضاف حداد، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا الإنجاز التاريخي، مبينًا أن بلاده استثمرت جيدًا بمجال الطيران.

وأشار إلى أن المكتب الوطني للسياحة (حكومي) يبذل مجهودات عديدة لتطوير الطيران مع باقي الفاعلين والمتدخلين في القطاع.

ويعتقد الوزير السابق أن الشراكات التي نسجتها الوزارة مع القطاع الخاص المغربي والفاعلين المهنيين في مجال السياحة، وأيضًا مع مروجي الرحلات الدولية، كان لها وقع إيجابي للترويج لوجهة المغرب.