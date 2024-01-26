سياحة المغرب تحقق "إنجازًا تاريخيًا" العام الماضي

سجل المغرب رقما قياسيا في أعداد السياح الوافدين العام الماضي ناهز 14,5 مليون زائر، على ما أعلنت وزارة السياحة الخميس.

وقالت الوزارة في بيان، إن السياحة "حققت إنجازا تاريخياً جديداً، فقد استقبل المغرب 14,5 مليون سائح خلال سنة 2023، وهو ما يمثل تقدما ملحوظاً بزائد 34% مقارنة بسنة 2022".

وأضاف البيان: "على الرغم من السياق الجيوسياسي العالمي المعقد، شهد شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي إقبالاً غير مسبوق، حيث تم تسجيل توافد 1,3 مليون سائح".

وكان المغرب قد حقق الرقم القياسي السابق في عدد السياح الوافدين العام 2019 مع13 مليون شخص، لكن جائحة كوفيد-19 أغرقت القطاع في أزمة حادة قرابة عامين.