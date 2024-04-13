"الغارديان": إعلان نتنياهو غزو رفح بين التكتيك والتهديد

تفاقمت المخاوف من ازدياد الكارثة الإنسانية في غزة، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزو مدينة رفح، إلى جانب تسريبات بخصوص شراء الحكومة الإسرائيلية 40 ألف خيمة، لتهجير نحو نصف مليون فلسطيني إلى مكان مجهول.

وجاء في مقال نشر عبر صحيفة "الغارديان" البريطانية، ناقش الغزو الإسرائيلي المحتمل للمدينة، أن تهديد نتنياهو باستخدام القوة العسكرية ديباجة مألوفة في الأشهر الأخيرة، يستخدمها كأداة سياسية.

فيما رأى مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إعلان نتنياهو مجرد تهديد فقط، فقد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ليس لدى واشنطن علم بتحديد موعد لأي عملية في رفح، فيما قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي، إنه "إذا كان لدى نتنياهو موعد لغزو رفح، فهو لم يطلعنا عليه ".

في ضوء ذلك، رأت "الغارديان" في مقالها، أن إعلان نتنياهو المتكرر حول التفويض بغزو رفح قد يخدم أغراضاً أخرى تتجاوز العمل العسكري الفعلي. فمن الممكن أن يكون تكتيكًا لصرف الانتباه عن القضايا الملحة مثل المجاعة المتفاقمة، والتحديات السياسية التي يواجهها نتنياهو داخل إسرائيل.

وربما يكون غزو المدينة يلوح في الأفق، لكنّ هناك احتمالا ان يكون الحديث المستمر عن رفح هدفه تشتيت الأنظار عن الأزمات والانتقادات المستمرة لحكومة نتنياهو.

في حين ذهب بعض المراقبين إلى اعتبار تهديدات نتنياهو بغزو رفح، بأنها تكتيكات تفاوضية للضغط على حماس لقبول شروط إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن. وهناك من يعتقد أن تهديداته تهدف إلى استرضاء أعضاء اليمين المتطرف في حكومته مثل إيتامار بن غفير وزير الأمن الداخلي، الذي هدد أخيرا بالإطاحة بنتنياهو، إذا قام بإنهاء الحرب دون شن هجوم كبير على رفح وإلحاق هزيمة كبيرة بحركة حماس.