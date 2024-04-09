بلينكن يستبعد شن إسرائيل هجوما على رفح قبل محادثات مقررة مع واشنطن

شكّك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بإمكان شن إسرائيل هجومًا على رفح قبل إجراء محادثات مقرّرة، الأسبوع المقبل، مع واشنطن، التي تعبّر عن مخاوف من تداعيات عملية عسكرية في المدينة المكتظة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الإثنين، أنه تم تحديد موعد لهجوم بري على رفح، متعهدًا بالمضي قدمًا في القضاء على حماس، رغم المخاوف الدولية من تداعيات تحرّك عسكري في المدينة التي لجأ إليها أكثر من 1,5 مليون فلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بموعد لعملية عسكرية محتملة في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وإن وفدًا إسرائيليًا سيزور واشنطن الأسبوع المقبل؛ للاستماع إلى هواجس لدى الولايات المتحدة بهذا الصدد.

وصرح بلينكن، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إلى جانب نظيره البريطاني ديفيد كاميرون: "لا أتوقع أي تحرّك قبل تلك المحادثات، في هذا الصدد، لا أرى شيئًا وشيكًا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستشدد مجدّدًا على أن أية عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ستكون "في غاية الخطورة على المدنيين"، وفقًا لفرانس برس.